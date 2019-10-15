Son Dakika Haberleri: Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

6 dakika önce

Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltıSAMSUN - Samsun merkezli İstanbul ve Kayseri ilini de kapsayan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlene operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

SAMSUN - Samsun merkezli İstanbul ve Kayseri ilini de kapsayan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlene operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Samsun merkezli İstanbul ve Kayseri illerinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 aktif öğretmen, 1 hemşire ve 1 gelir uzman yardımcısı ile örgün kurumlarında çalışmış olanlarında aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 2 adet 1'er ABD doları ele geçirildi. Dijital envantellere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınanların arasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullananların da olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:59 Kaynak: İHA
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