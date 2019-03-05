Son Dakika Haberleri: Samsun Merkezli Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

Samsun Merkezli Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

1 saat önce

Samsun merkezli İstanbul ve Ordu'yu da kapsayan FETÖ operasyonunda 9 şahıs gözaltına alındı.

Samsun Merkezli Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
Samsun merkezli İstanbul ve Ordu'yu da kapsayan FETÖ operasyonunda 9 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul ve Ordu'yu da kapsayan çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, ByLock kullandıkları, Bank Asya'da katılım hesaplarının bulunduğu ve örgütün derneklerine üye oluğu 1'i ihraç mühendis olmak üzere diğerleri örgüte müzahir kurumlarda çalışmış olan toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:44 Kaynak: İHA

Ordu, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çete Lideri Sevgilisini Bile Dolandırmış Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor

Bahçelievler'de Anne ve Kızı Evlerinde Cinayete Kurban Gitti Solucan Gübresi İçin Memurluğu Bıraktı! 1 Yılda Kazandığını Şimdi 1 Ayda Kazanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 14:35:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun Merkezli Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]