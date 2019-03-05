Samsun Merkezli Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

Samsun merkezli İstanbul ve Ordu'yu da kapsayan FETÖ operasyonunda 9 şahıs gözaltına alındı.

Samsun merkezli İstanbul ve Ordu'yu da kapsayan FETÖ operasyonunda 9 şahıs gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul ve Ordu'yu da kapsayan çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, ByLock kullandıkları, Bank Asya'da katılım hesaplarının bulunduğu ve örgütün derneklerine üye oluğu 1'i ihraç mühendis olmak üzere diğerleri örgüte müzahir kurumlarda çalışmış olan toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. - SAMSUN

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