Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
03.11.2020 12:09
SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.
SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli İstanbul ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. 9 kişi arasında İstanbul SGK'da aktif çalışan memur, meslekten istifa eden doktor, ihraç edilen vergi müfettiş yardımcısı, polis memuru, ebe ve örgüte bağlı kurumlarda çalışan kişiler olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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