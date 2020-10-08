Samsun merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski 21 emniyet mensubundan 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki emniyet mensuplarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 11'inin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer şüphelilerin ise ifade işlemleri sürüyor.
Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya'da 2 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı gözaltına alınmıştı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan eski polislerden 11'ine adli kontrol şartı. - Son Dakika