Son dakika haberi! Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan eski polislerden 11'ine adli kontrol şartı. - Son Dakika

Samsun merkezli Ankara , İzmir , Ordu , Çorum , Bitlis , Trabzon ve Amasya 'da 2 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer şüphelilerin ise ifade işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki emniyet mensuplarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 11'inin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

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