Samsun Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Samsun merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Samsun, Ordu ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden A.T. ve D.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.



Samsun merkezli operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve Bank Asya'da katılım hesabı bulunduğu iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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