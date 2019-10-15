Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Samsun merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun, Kayseri ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda aktif görevde bir öğretmen, hemşire, gelir uzman yardımcısı ile örgüte müzahir kurum çalışanı 9 şüpheli gözaltına alındı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen zanlılar, emniyete götürüldü.