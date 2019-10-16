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Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Samsun merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Samsun merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun, Kayseri ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dün düzenlenen operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen aktif görevde bir öğretmen, hemşire, gelir uzman yardımcısı ile örgüte müzahir kurum çalışanı 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:09 Kaynak: AA
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