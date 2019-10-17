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Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Samsun merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Samsun merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun, Kayseri ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'sinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

İki gün önce düzenlenen operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen aktif görevde bir öğretmen, hemşire, gelir uzman yardımcısı ile örgüte müzahir kurum çalışanı 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:40 Kaynak: AA
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