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Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Samsun merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Samsun merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun, Kayseri ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'sinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

İki gün önce düzenlenen operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen aktif görevde bir öğretmen, hemşire, gelir uzman yardımcısı ile örgüte müzahir kurum çalışanı 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:02 Kaynak: AA
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