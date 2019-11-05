Son Dakika Haberleri: Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

6 saat önce

Samsun merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Samsun merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun merkez ile Ladik ilçesi ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda meslekten ihraç edilen eski öğretmen ile üniversite öğrencisi, esnaf ve örgüte müzahir kurum çalışanı 8 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen zanlılar, emniyete götürüldü.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:24 Kaynak: AA
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