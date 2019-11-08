Son Dakika Haberleri: Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede
Son Dakika Güncel Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede

7 saat önce

Samsun merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede, System.String[]

Samsun merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, meslekten ihraç edilmiş eski öğretmen ile üniversite öğrencisi, esnaf ve örgüte müzahir kurum çalışanı 8 şüpheliden 2'si kadın 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Diğer 3 şüpheli ise daha önce çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen zanlılar, iki gün önce Samsun merkez ile Ladik ilçesi ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:40 Kaynak: AA
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