Son Dakika Haberleri: Samsun merkezli ruhsatsız silah operasyonunda 13 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Samsun merkezli ruhsatsız silah operasyonunda 13 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun merkezli ruhsatsız silah operasyonunda 13 kişi yakalandı

6 saat önce

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun merkezli ruhsatsız silah operasyonunda 13 kişi yakalandı, System.String[]

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun ile Amasya, Artvin ve Gümüşhane'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "ruhsatsız silah ve mermi bulundurdukları veya taşıdıkları" iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde 9 ruhsatsız tabanca,

14 tabanca şarjörü ve 314 tabanca mermisi ele geçirildi.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:26 Kaynak: AA
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