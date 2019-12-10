Samsun merkezli ruhsatsız silah operasyonunda 13 kişi yakalandı

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun ile Amasya, Artvin ve Gümüşhane'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "ruhsatsız silah ve mermi bulundurdukları veya taşıdıkları" iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde 9 ruhsatsız tabanca,

14 tabanca şarjörü ve 314 tabanca mermisi ele geçirildi.