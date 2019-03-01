Son Dakika Haberleri: Samsun Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Samsun Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

Samsun ve Sinop'taki silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Samsun Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Samsun ve Sinop'taki silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Ertekin K, Burhan B, Yılmaz G. ve Nesimi Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Burhan B. ve Yılmaz G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ertekin K. ve Nesimi Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkez ve Alaçam ilçesi ile Sinop'ta belirlenen adreslere önceki gün eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, değişik çaplarda 12 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ile çeşitli malzemeler ele geçirmiş, 4 kişi gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:33 Kaynak: AA

Sinop, Samsun, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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