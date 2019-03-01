Samsun Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu
1 saat önce
Samsun ve Sinop'taki silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Samsun
ve Sinop
'taki silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince gözaltına alınan Ertekin K, Burhan B, Yılmaz G. ve Nesimi Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Burhan B. ve Yılmaz G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ertekin K. ve Nesimi Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun merkez ve Alaçam
ilçesi ile Sinop'ta belirlenen adreslere önceki gün eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, değişik çaplarda 12 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ile çeşitli malzemeler ele geçirmiş, 4 kişi gözaltına alınmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:33 Kaynak: AA
İstanbul'da Çocuğu Olmayan Ailelere Taşıyıcı Annelik Yapan Şebeke Çökertildi
Polislerden 65 Yaşındaki Çete Liderine Okkalı Yanıt: Seni Bu Dosyadan Emekli Ederiz
Şanlıurfa'da Aranan Şahıslara Operasyon: 25 Gözaltı
Sibel Can'ın Dolandırılması Davasında Sanık 4 Yıl Hapis Cezası Aldı