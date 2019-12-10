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Son Dakika 3. Sayfa Samsun merkezli silahlı kaçakçığı operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Samsun merkezli silahlı kaçakçığı operasyonu: 13 gözaltı

6 saat önce

Samsun merkezli Amasya, Artvin ve Gümüşhane illerinde düzenlenen silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alınırken gözaltına alınan şahıslarla birlikte çok sayıda silah ele geçirildi.

Samsun merkezli silahlı kaçakçığı operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

Samsun merkezli Amasya, Artvin ve Gümüşhane illerinde düzenlenen silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alınırken gözaltına alınan şahıslarla birlikte çok sayıda silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "6136 SKM ve silah ticareti" yapmak suçundan dolayı yaptıkları takip ve çalışmalar kapsamında bu sabah Samsun merkezli Amasya, Artvin ve Gümüşhane illerinde bulanan çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 9 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 14 adet tabanca şarjörü ve 314 adet değişik çaplarda tabanca mermisi ele geçirilirken olayla ilgili aralarında 1 kadının da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Gümüşhane, Artvin, Amasya, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:54 Kaynak: İHA
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