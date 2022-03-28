Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 25'e çıktı - Son Dakika
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Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 25'e çıktı

28.03.2022 17:33
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 25'e çıktı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun, Ankara ve İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişinin daha tutuklanması ile tutuklu sayısı 25'e çıktı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun, Ankara ve İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişinin daha tutuklanması ile tutuklu sayısı 25'e çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun'da faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin ve karışmış oldukları suçların deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda silahlı organize suç örgütünün tasarlayarak kasten adam öldürme, öldürmeye azmettirme, örgütlü uyuşturucu ticareti yapma, kasten yaralama, nitelikli yağma, nitelikli mala zarar verme (kundaklama), tehdit, ikamet kurşunlama, kasten yaralamaya teşebbüs, 6136 SKM,

tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarının işlendiği tespit edildi. Çalışmalar neticesinde belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 18 Mart'ta Samsun merkezli Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 92 ekip ve 311 polisin katıldığı operasyonda 11'i söz konusu operasyon çerçevesinde başka suçlardan cezaevinde bulunan toplam 47 kişi gözaltına alınırken, 16 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 835 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 17 adet kartuş, 490 bin 926 adet sentetik ecza hap, 14,774 kilogram esrar, 4,27 gram kokain, 7 kilogram metamfetamin, dijital materyaller ve çok sayıda belge ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 17 kişi, 25 Mart'ta Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 13 kişi mahkemece tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri devam eden 30 kişiden 15'i de bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 15 kişiden 10'u mahkemece tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savcıya ve mahkemeye ifade veren 2 kişi de mahkemece tutuklandı. Bugün 12 kişinin tutuklandığı ve 5 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 25'e yükseldi.

15 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve yarın sabah Samsun Adliyesi'ne sevk edilecekleri öğrenildi. - SAMSUN

Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 25'e çıktı
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 25'e çıktı
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 25'e çıktı
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 25'e çıktı

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Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyede Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyede Son dakika haber: SAMSUN MERKEZLİ SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 15 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEDE Son dakika haber: SAMSUN MERKEZLİ SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 15 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEDE

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 25'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 25'e çıktı - Son Dakika
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