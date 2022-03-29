Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

29.03.2022 09:12

Samsun, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 15'i daha adliyeye sevk edildi.

Samsun, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 15'i daha adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 47 zanlıdan 15'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye çıkarıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütleri ve karıştıkları suçların deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında 18 Mart'ta Samsun, İstanbul ve Ankara'da, silahlı organize suç örgütü kapsamında, tasarlayarak kasten öldürme ve azmettirme, örgütlü uyuşturucu ticareti yapma, kasten yaralama, nitelikli yağma, nitelikli mala zarar verme, tehdit, ikamet kurşunlama, kasten yaralamaya teşebbüs, tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarını işlediği belirlenen 47 zanlı yakalanmış, daha önce adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 25'i tutuklanmış, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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