Son Dakika Haberleri: Samsun Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Samsun Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Samsun Merkezli Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmanın ardından "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için Samsun, Konya ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 385 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 73 sentetik hap, 3 gram bonzai, 9 av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i, savcılık talimatıyla jandarmadaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet B. ile Çağlar B, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:08 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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