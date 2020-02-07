Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı

16 dakika önce

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'i cezaevine gönderildi.

Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı, System.String[]

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 23 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 22 şüpheliden 11'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sokak satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında tespit edilen 23 zanlı, 4 Şubat'ta Samsun, İstanbul, Ordu ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:44 Kaynak: AA
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