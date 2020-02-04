Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında tespit edilen zanlıların yakalanması için Samsun, İstanbul, Ordu ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, paketler halinde 1252,35 gram sentetik uyuşturucu, 16,53 gram esrar, 38 uyuşturucu hap, 1,42 gram kenevir tohumu, hassas terazi, biri kurusıkı 3 tabanca, pompalı tüfek, 84 mermi ve 52 tüfek kartuşu ele geçirdi.

Samsun'da 12, Ordu'da 4, İstanbul'da 4 ve Çorum'da bir şüpheli olmak üzere 21 zanlı gözaltına alındı.

Samsun, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:42 Kaynak: AA
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