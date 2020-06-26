Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli adliyede - Son Dakika

Zanlılardan 6'sı savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Uşak 'ta yakalanan bir şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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