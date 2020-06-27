Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zanlılardan 6'sı savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Uşak 'ta yakalanan bir şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var