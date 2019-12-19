Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 6 şüpheli serbest - Son Dakika

Samsun ve Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı bahiste para transferlerine aracılık ettikleri belirlenen ve Samsun'un Bafra ilçesi ile Eskişehir'deki adreslerde gözaltına alınan A.A, U.T, M.B, R.O, U.Ö. ve F.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

M.B. ve R.O, emniyetten, adliyeye sevk edilen U.Ö. ile F.O. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.A. ve U.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Dün düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların adreslerinde ruhsatsız tabanca ile çeşitli eşyalar ele geçirilmişti.