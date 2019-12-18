Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltında - Son Dakika

Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltında

7 saat önce

Samsun ve Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltında, System.String[]

Samsun ve Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Yasa dışı bahiste para transferlerine aracılık ettikleri belirlenen şüphelilerin Samsun'un Bafra ilçesi ile Eskişehir'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.A, U.T, M.B, R.O, U.Ö. ve F.O. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve 42 tabanca fişeği, 3 dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 20 banka kartı, hard

disk, 2 flash bellek, 3 hafıza kartı ile not defterleri ele geçirildi.

Eskişehir, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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