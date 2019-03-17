Son Dakika Haberleri: Samsun MHP'li Başkanın Eşinin Cinayet Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun MHP'li Başkanın Eşinin Cinayet Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

26 dakika önce

Samsun MHP'li başkanın eşinin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi (EK)(Tür: Yurt)

Samsun MHP'li başkanın eşinin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi (EK)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:42 Kaynak: DHA

Samsun, MHP, Güncel
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