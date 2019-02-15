Samsun, Millet Bahçesi ile Yeni Bir Yaşam Alanına Kavuşacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da Millet Bahçesi tamamlandığında vatandaşların, ana ulaşım ağının ortasında, doğa ile iç içe yeni bir sosyal yaşam alanına kavuşacağını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da Millet Bahçesi tamamlandığında vatandaşların, ana ulaşım ağının ortasında, doğa ile iç içe yeni bir sosyal yaşam alanına kavuşacağını bildirdi.



Karaaslan, yazılı açıklamasında, Samsun Millet Bahçeleri Projesi'nin TOKİ tarafından ihalesinin gerçekleştirildiğini hatırlattı.



Vatandaşların daha kaliteli ve sağlıklı ortamlarda vakitlerini değerlendirebilmeleri için çevre ve insan odaklı bir bakış açısı ortaya koyduklarını belirten Karaaslan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümeti'nin 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından hayata geçirilecek en önemli projeler arasında özel ilgi gösterdiği Millet Bahçeleri Projesi, şehirlerimize nitelikli sosyal alanlar ve daha fazla yeşil alan kazandırılmasını amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Karaaslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Millet Bahçelerini, şehirlerimiz içinde kalan en değerli alanların, şehirlerimize yeniden kazandırılarak milletimizin hizmetine sunulması olarak değerlendiriyoruz. Her yöreye özgü peyzaj dokusuna uygun olarak tasarlanmış, kültürel çeşitliliğin mekana yansıdığı alanlar olan Millet Bahçeleri, ailenin tüm fertlerinin birlikte kaliteli zaman geçireceği mekanlar olarak vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verebilecek her türlü sosyal imkana sahip olacak. Şu anda 30 farklı şehrimizde 7 milyon 350 bin metrekarelik alanda 41 Millet Bahçesi projesi, TOKİ tarafından hayata geçiriliyor. Eski 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yapılacak Samsun Millet Bahçesi'nin ihalesi önceki gün TOKİ tarafından gerçekleştirildi. Millet Bahçemiz tamamlandığında sunduğu imkanlarla hemşehrilerimizin fiziki, sosyal ve kültürel beklentilerine cevap verecek bir özgünlüğe sahip olacak."



Samsun Millet Bahçesi'nin ortalama 100 bin 865 metrekarelik alana yapılacağını kaydeden Karaaslan, açıklamasını şöyle tamamladı:



"Samsun Millet Bahçesi'ne, Samsunspor Kulübü'ne, Samsunspor'umuza gönül veren taraftarlara ve hemşehrilerimize söz verdiğimiz gibi, 1989 yılında yaşanan acı kazada hayatlarını kaybeden sporcularımızın anısını yaşatacak Samsunspor Anıtı inşa edilecek. Bunun yanı sıra farklı yaş gruplarına hitap edecek şekilde çocuk oyun alanları, kültürel hayata katkı sunacak Millet Kıraathanesi, spor sahaları, 40 farklı türde 3 bin ağaç ve 75 farklı türde 40 bin çalı ve bitki ile piknik alanları bulunacak. Samsun Millet Bahçemiz tamamlandığında hemşehrilerimiz, şehrin ana ulaşım ağının ortasında, doğa ile iç içe yeni bir sosyal yaşam alanına kavuşacak."

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