'Samsun Millet Bahçesi'nde son rötuşlar

Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan 103 dönümlük 'Samsun Millet Bahçesi'nde geri sayım başladı.

TOKİ tarafından Samsun'un Canik ilçesinde eski 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yaptırılan millet bahçesi çalışmalarında sona gelindi. Önümüzdeki günlerde açılması planlanan millet bahçesi 103 dönümlük bir arazi üzerine kuruluyor. İçerisinde çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, yansıma havuzları, kafeler ve millet kıraathanesi bulunan bahçenin yaklaşık 50 bin metrekare alanı yeşillik ile kaplanmış durumda. İçerisinde 75 türde 40 bin çalı, 25 türde 3 bin adet ağaç barındıran bahçede insanlar adeta doğa ile iç içe olacak.

Samsun Millet Bahçesi Proje Müdürü Muammer Yıldız, projenin işleyişi hakkında bilgi verdi. Samsun Millet Bahçesi'nin yapımının bitmesine az bir süre kaldığı ifade eden Yıldız, "Samsun Millet Bahçesi'nin teslimini 23 Mart tarihinde aldık. 23 Mart'tan itibaren hafriyat, yıkım çalışmaları ve imalatına başladık. Yaklaşık 103 dönümlük bir arazi içine kuruluyor. Yansıma havuzları, millet kıraathanesi, kafe, büfe, mescit, çocuk oyun alanları var. Yaklaşık 50 bin metrekare yeşil alan ve 50 bin metrekare sert zeminden oluşuyor. 75 türde 40 bin çalı, 25 türde 3 bin adet ağacın bulunduğu, etkinlik alanları, spor alanları, 3-5 yaş ve 4-7 yaş çocuk oyun gruplarının vakit geçireceği alanların bulunduğu Samsunlulara hizmet edecek güzel bir yerin olduğunu düşünüyorum. Projenin yüzde 90'ı tamamlandı. Son kez kentsel donatı montajlarını yapıyoruz. 15- 20 gün içerisinde bizim bütün montajlarımız bitmiş olacak. Ondan sonra kullanıma açılabilir duruma gelecek" dedi.

Samsun Millet Bahçesi, 31 milyon TL'ye mal olacak.

(İHA)