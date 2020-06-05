Samsun Millet Bahçesi törenle açıldı - Son Dakika

Samsun Millet Bahçesi törenle açıldı

Samsun Millet Bahçesi törenle açıldı -Başkan Demir: "Eşi benzeri olmayacak bir projenin başlangıcının açılışını yaptık" -"2 Haziran'da kentsel dönüşümün sözleşmesi yapıldı" Samsun'un Canik ilçesinde eski 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yaptırılan "Samsun Millet Bahçesi" Cumhurbaşkanı Recep...

Samsun Millet Bahçesi törenle açıldı

-Başkan Demir: "Eşi benzeri olmayacak bir projenin başlangıcının açılışını yaptık"

-"2 Haziran'da kentsel dönüşümün sözleşmesi yapıldı"

SAMSUN - Samsun'un Canik ilçesinde eski 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yaptırılan "Samsun Millet Bahçesi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefi doğrultusunda Atatürk Kültür Merkezi alanında bulunan Ankara Millet Bahçesi inşaat sahasında düzenlenen tören ile İstanbul Pendik ve Halkalı, Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da yapımı tamamlanan millet bahçelerinin açılışını yaptı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin açılışını video konferans sistemi ile bağlantı yaparak gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'a da canlı bağlantı gerçekleştirdi. Bağlantıda ilk olarak millet bahçesini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maşallah. Bir taraftan Sarp'a kadar bir yol öbür tarafta yolun kenarında denizle yolun kenarında böyle güzel bir millet bahçesi. Bunlar insanın gönlünü açıyor" dedi.

Erdoğan'a millet bahçesi ile ilgili bilgi veren Samsun Valisi Osman Kaymak, "Burası daha önce Samsunspor'un maçlarının oynandığı Samsun 19 Mayıs Stadyumu'ydu. Sizin talimatınızla burası millet bahçesi olarak düzenlendi. Çok da güzel oldu. İçerisinde kafeteryalar, voleybol, basketbol sahaları, yürüyüş bantları, bisiklet yolları, 162 araçlık otoparkıyla çok harika oldu" diye konuştu.

Gülsan Sanayi Sitesinin de taşınacağını ve millet bahçesine ekleneceğini 350 dönüme yakın büyük bir alanın Samsunluların hizmetine gireceğinin bilgisini verdi. "Sizin de talimatınızla buraya büyük bir selatin camii yapılacak" diyerek sözüne devam eden Vali Kaymak'a karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kim yapacak Belediye Başkanı mı yapacak" diye konuştu.

Söz alan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu camiyi Samsun olarak hep birlikte yapacağız. Burası 350 dönüm bir alan. Proje şu anda hazırlık aşamasında çiziliyor. Bitiş noktasına geldiğinde size alternatiflerle arz edeceğiz" şeklinde konuştu. Erdoğan ise "Böyle bir proje yakışır inşallah" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sözleri sonrasında Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Mustafa Demir açılışın ardından yaptığı açıklamada, "Bugünkü açılış Samsun'un hayatında çok önemli bir dönüm noktası. Burası 100 dönümlük bir millet bahçesi Canik ile İlkadım ilçemizin bitişiğinde Mert Irmağı'nın alüvyon ovası üzerinde denizde de 500 metre mesafede. Eski stadyumumuz vardı, yeni stadyum Tekkeköy'e yapıldı. Burası da bir rezerv alandı aslında ama Cumhurbaşkanımızın talimatıyla millet bahçesi olarak kazandırmış olduk. Bir de bunun hemen yanında Gülsan Sanayi Sitesi için Yeni Toybelen'de bin 500 dükkanlık şu anda ihale hazırlığında. Bunu ihale eder etmez Gülsan'ı da oraya taşıyacağız. 102 dönüm burası 250 dönüm orası. Toplam 352 dönüm alan olacak. Doğu Park'ta da var bir 310 dönüm alan. Dolayısıyla 662 dönümlük bir alanı Samsun'a kazandıracağız" dedi.

"Dünyada bir eşi benzeri olmayacak bir proje"

Bu açılışla eşi benzeri olamayan bir projede ilk adımın atıldığını belirten Başkan Demir, "Samsun'un dünyada az sayıda şehrin sahip olduğu kentin tam kalbinde bir yeşil dokusu olacak. Çok fonksiyonlu kültürden tutun 7'den 70'e, kütüphanesine, otoparkına, restoranlarına, parklarından birçok alanda buranın kullanıldığını göreceğiz. Buranın bir avantajı da hemen transit çevre yolunun bitişiğinde. Gelişi çok kolay. Bizim burada bir teleferik projemiz de olacak inşallah. Yukarı dağlara doğru. Arkasından da Mert Irmağı'nın oradan 600 dönümlük yeni Samsun fuarını da inşa edeceğiz. Herhalde dünyada bir eşi benzeri olmayacak bir projenin bugün başlangıcının açılışını yaptık" sözlerine yer verdi.

"2 Haziran'da kentsel dönüşümün sözleşmesi yapıldı"

Kentsel dönüşümünde müjdesini veren Demir, "Şunu da ifade etmek isterim şu anda ihalesi yapıldı. 2 Haziran'da sözleşmesi yapıldı. Buranın hemen bitişiğinde buraya ekli olarak 700 dönümlük kentsel dönüşüm projemizde şu anda hayata geçmenin garantisi sağlanmış oldu. Bu sene başlayacak 2021 yılı sonunda da bitecek. Canik'e doğru 2 bin 500 konutluk yeni bir uygulamanın da önünü açacak. Bu millet bahçesi bin 100 dönümlük şehrin kalbinde müthiş fonksiyonlu bir yeşil kullanım kuşak, arkasından kentsel dönüşümünü sağlamış yerel mimariye çok uygun, yatay mimariye de mümkün mertebe yaklaşan sanayi dönüşümleriyle birlikte tüm Samsun'un önünü açan bir maiyeti var. Hafızalarda böyle kalsın. Samsun'un hayatında hayırla yad edilecek çok önemli bir dönüm noktası" açıklamasında bulundu.

Samsun Millet Bahçesi törenle açıldı

Millet Bahçeleri, Samsun, Canik, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 07:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Samsun Millet Bahçesi törenle açıldı - Son Dakika

Son Dakika

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