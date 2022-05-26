Samsun Milletvekili Hancıoğlu: "Cumhurbaşkanı 600 Gün Pazarlığı Yapmıştı, Tekkeköy Devlet Hastanesi Bin 180 Gün Geçmesine Rağmen Ortada Yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta sonu katıldığı bir temel atma töreninde müteahhitle erken teslim diyaloğuna girmesini "mizansen" olarak niteleyen CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu "Biz Samsunlular aynı mizanseni 2019 yılında seyrettik. 600 günde bitirilecek diye müteahhitle pazarlık yapılan Tekkeköy Devlet Hastanesi, aradan 1180 gün geçmesine rağmen ortada yok" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, 600 günde tamamlanacağı söylenen, ancak aradan geçen bin 180 güne rağmen hala kaba inşaat seviyesinde olan Tekkeköy Devlet Hastanesi'ni dün TBMM Genel Kurulu gündemine taşıdı. Hancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel atma törenlerinde müteahhitlerle yaptığı pazarlığı 'mizansen' olarak niteleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı hafta sonu bir temel atma törenindeydi. 36 ayda tamamlanacak olan, ancak sayın Erdoğan'ın müteahhitle pazarlığa tutuşup, 12 ayda bitirme sözünü aldığı projenin temel atma töreni. Biz Samsunlular aynı mizanseni, 2019 yılında da seyrettik. Sayın Cumhurbaşkanı, seçim kampanyası için geldiği Samsun'da, Tekkeköy ilçemizde gecenin bir vaktinde devlet hastanesi inşaatı temeli atmış ve 600 günde bitirilmesi için müteahhitle pazarlığa tutuşmuştu. Peki sonuç ne oldu, biliyor musunuz? Aradan 1180 gün geçti, ortada hala bir hastane yok."

"HASSASİYET NOKTASINDA, BU İKTİDARIN SİCİLİ BOZUKTUR"

CHP'li Hancıoğlu konuşmasında, hakkında söz aldığı teklifin 8. maddesi ile ilgili de değerlendirmeler yaptı. Maddeyle, Türkiye aleyhine açılan uluslararası davaların takibinde, yabancı hukuk firmalarından hizmet alımı ve bu masrafların da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan karşılanmasının amaçlandığını belirten Hancıoğlu şöyle konuştu:

"Hukuk hizmeti alınacak yurt dışı hukuk firmalarının seçiminde, yargılama süreçlerinin izlenmesinde, bu şirketlere fon bütçesinden yapılacak ödemelerin miktarı ve davaların seyri konusunda farklı bir hassasiyetin gösterilmesi gerekiyor. Konuya, 'hassasiyet' noktasından baktığımızda da iktidarın sicilinin ne kadar bozuk olduğunu görüyoruz."

"KONTROLSÜZ ENFLASYON VE BORÇ BATAĞIYLA BOĞUŞUYORUZ"

Kamu kaynaklarının millete ait olduğunu ancak iktidarın bu kaynakları talan ettiği için ülkenin bugün kontrolsüz enflasyon ve borç batağıyla boğuştuğunu savunan Hancıoğlu, ekonomideki genel tablo ile ilgili de şunları söyledi:

"İktidarın yaptığı bütçe, bu yılın daha ilk dört ayında 20 milyar liraya yakın açık vermiştir. Zamlar, neredeyse gün aşırı bir hale gelmiş, sanki otomatiğe bağlanmış durumdadır. Önceki gün Merkez Bankası bile yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 46,4'ten yüzde 57,92'ye çıkardı. Yani zamlar devam edecek, hayat daha da pahalı olacak."