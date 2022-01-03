Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği protokolleri imzaladı - Son Dakika

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü, Sampa Otomotiv, Yeşilyurt Demir Çelik, Atakum Belediyesi ve Doğanın Çocukları Akademisi Derneği ile iş birliği protokolleri imzaladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sampa Otomotiv arasında İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması İş Birliği Protokolü, Vali Zülkif Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Sampa Otomotiv Firma Yetkilisi Bülent Üstündağ'ın katılımıyla imzalandı.

Protokolle Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin seçecekleri "İş Yeri Eğitimi ve İş Yeri Uygulaması" dersi ile iş yerinde derslerini uygulamalı olarak görebileceğini belirten Dağlı, "Öğrencilerimiz alacakları bu uygulamalı dersle birlikte nitelikli meslek personeli olarak iş yerlerindeki sorumluluklarını, işçi-iş veren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemleri ile yeni teknolojileri tanıma imkanı elde etmiş olacaklardır. Öğrencilerimiz ayrıca gerçek iş hayatına hazırlanacak, teorik bilgilerini kullanabilme ve uygulamaya aktarabilme becerisini kazanacak ve mezun olduktan sonra daha kolay iş bulabilecektir." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında uygulanacak Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ise Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Yeşilyurt Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Yeşilyurt ve Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Rahman Köse'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

İmzalanan protokolle Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ise öğrenciler derslerini Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulanan firmalarda uygulamalı olarak yapabilecek.

Atakum Belediyesi ve Doğanın Çocukları Akademisi Derneği (DOÇAK) arasında uygulanacak olan Doğada Bilim ve Sanat Atölyeleri Projesi İş Birliği Protokolüne ise Belediye Başkanı Cemil Deveci ve DOÇAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cevat Nisbet katıldı.

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yararlanacağı proje kapsamında öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayacak sınıf dışı eğitim ile doğada müfredata uygun atölyeler kurulacak ve bu atölyeler, öğrencilerin yaşayarak, görerek, uygulayarak ve okuyarak doğal öğrenme teknikleri ile ezberden uzak kalıcı beceri sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacak.