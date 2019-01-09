Son Dakika Haberleri: Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünden "Oynamıyorsan Paylaş" Etkinliği

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünden "Oynamıyorsan Paylaş" Etkinliği

52 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında; Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 5 yaşında okullaşma oranını artırmaya yönelik olarak başlatılan HAYDİ projesi kapsamında materyal eksiği olan okullara destek sağlamak amacıyla "Oynamıyorsan Paylaş" etkinliği düzenlendi.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünden
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında; Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 5 yaşında okullaşma oranını artırmaya yönelik olarak başlatılan HAYDİ projesi kapsamında materyal eksiği olan okullara destek sağlamak amacıyla "Oynamıyorsan Paylaş" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünde İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in ilk oyuncağı hazırlanan oyuncak kutusuna atmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen etkinlikle ilgili olarak yaptığı konuşmada, "Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında 5 yaş erken çocukluk eğitimi hedefiyle Samsun' da HAYDİ projesini başlattık. Projemizle 'Okul Öncesine 5 Yaşta Başla Hayata Geç Kalma' sloganı ile 5 yaşında okul öncesine başlamayı destekliyoruz. HAYDİ projemizin hedeflerinden biri olan okul öncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteğini bu etkinliğimizle sağlayacağız. İlk olarak etkinliğimizi müdürlüğümüz bünyesinde bugün başlattık. Mesai arkadaşlarımız getirdikleri oyuncakları okullarımıza ulaştırmak için paylaştılar. Bugün burada başlatılan etkinliğimiz ardından her hafta bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde uygulanmaya devam edecek" dedi.

Etkinlik kapsamında 17 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışma tamamlandığında her ilçede belirlenen bir okulda ilçe içinde oyuncak toplama kampanyası devam ettirilmesi planlanıyor. Toplanan oyuncaklar niteliklerine göre ayrılarak ihtiyacı olan okullara ulaştırılacak. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:50 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sıla- Ahmet Kural Geriliminde Flaş Gelişme! Bakanlık Devreye Girdi Deniz Çakır'ın Sözlü Tacizine Uğradıklarını Söyleyen Başörtülü Kadınların Avukatından Yeni Açıklama: Yansıtılanın Fazlası Yaşandı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaybettiği Tazminatlar İçin CHP'li Vekiller Aralarında 5'er Bin TL Toplayacak İzmir'de Kadınları Muayene Eden Doktorun Çektiği Görüntüler, Rus Sitesinde Yayınlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 14:42:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünden "Oynamıyorsan Paylaş" Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]