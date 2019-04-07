Son Dakika Haberleri: Samsun Montunda Bulunan Etiketi Kesmek İçin İstediği Bıçakla Cinayet İşledi

Samsun Montunda Bulunan Etiketi Kesmek İçin İstediği Bıçakla Cinayet İşledi

1 saat önce

Montunda bulunan etiketi kesmek için istediği bıçakla cinayet işlediSAMSUN'da montundaki etiketi kesmek için kendisinden bıçak isteyen şüphelinin saldırısına uğrayan Kemal Akkaya (30) hayatını kaybetti.

Montunda bulunan etiketi kesmek için istediği bıçakla cinayet işledi

SAMSUN'da montundaki etiketi kesmek için kendisinden bıçak isteyen şüphelinin saldırısına uğrayan Kemal Akkaya (30) hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde 14.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Yabancılar Pazarı'nda telefon dükkanı olan Kemal Akkaya, arkadaşıyla birlikte pazarın dış kısmında sohbet ederken yanlarına henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi geldi. Şüpheli, Akkaya'dan kendi montunda bulunan etiketi kesmek için bıçağını istedi. Bıçağı alan şüpheli, etiketi kestikten sonra bir anda bıçağı Akkaya'nın göğüs bölgesine vurmaya başladı. Kanlar içinde koşmaya başlayan Akkaya, dükkanının önüne geldiği sırada yere yığıldı. Yaralı, çevrede bulunan esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli ise olayın ardından kaçtı. Cinayet Bürosu ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:17 Kaynak: DHA

Kale, İlkadım, Kemal Akkaya, Güncel
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