Son Dakika Haberleri: Samsun Müftülüğü Yemen'e Yardım İçin Kermes Düzenleyecek

Samsun Müftülüğü Yemen'e Yardım İçin Kermes Düzenleyecek

32 dakika önce

Samsun Müftülüğünce Yemen'e yardım için kermes düzenleneceği belirtildi.

Samsun Müftülüğü Yemen'e Yardım İçin Kermes Düzenleyecek, System.String[]
Samsun Müftülüğünce Yemen'e yardım için kermes düzenleneceği belirtildi.

Müftü Veysel Çakı, makamında düzenlediği basın toplantısında, "Yemen'e umut olalım" sloganıyla kermes düzenleyeceklerini söyledi.

Dünya üzerinde inancından dolayı zulme uğrayan milyonlarca Müslüman olduğunu belirten Çakı, "Özellikle gönül bağımızın olduğu Yemen'de gerçekten tarihin çok az kaydettiği bir insanlık dramı yaşanıyor. İnsanlar dünyanın gözü önünde açlıktan hayatlarını kaybediyorlar." dedi.

Çakı, Türk milletinin, kapısına gelen tüm Müslümanlara evini açtığını hatırlattı.

Yemen'deki insanlara yardım eli uzatmak için Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığının yardım faaliyetleri düzenlendiğine işaret eden Çakı, "İl ve ilçeler dahil olmak üzere geçtiğimiz cuma günü 752 bin 906 lira yardım toplanmış ve nakdi yardım olarak gönderilmiştir. Ayrıca 4 Ocak 2019 Cuma günü namaz sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda kermesimiz açılacaktır. Halkımızı bu konuda duyarlı olmaya, kermesimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz." dedi.

Çakı, kermesin, 7 Ocak'ta sona ereceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:14 Kaynak: AA

Müftü, Samsun, Yemen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Milletvekili Erhan Usta İsyan Etti: Samsun'da 7 Belediye İstedik, AK Parti 2 Belediye Verdi Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi

Son Dakika! YSK Duyurdu! Yerel Seçimlere 13 Siyasi Parti Katılacak Poşet Kanununa Tüketicilerden Tepki: Madem Parayla Alıyoruz, Neden Marketlerin Reklamını Yapıyoruz?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 15:46:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun Müftülüğü Yemen'e Yardım İçin Kermes Düzenleyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]