Son Dakika Haberleri: Samsun Mustafa Dedenin, Tutkusu Torunlarına Kazak Örmek

Samsun Mustafa Dedenin, Tutkusu Torunlarına Kazak Örmek

28 dakika önce

Mustafa dedenin, tutkusu torunlarına kazak örmekSamsun'un Ondokuzmayıs ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Kalay (66) torunları için kazak, atkı ve bereler örüyor.

Mustafa dedenin, tutkusu torunlarına kazak örmek

Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Kalay (66) torunları için kazak, atkı ve bereler örüyor.

Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Kalay, çocuk yaşlarda babasından görerek örgü örmeyi öğrendi. Kış aylarında vakit geçirmek için torunlarına kazak, yelek ve bereler öremeye başlayan Kalay, tutkusu haline gelen örücülüğü sürdürüyor.

Şiş ile örgü örmeyi çocukken babasından öğrendiğini anlatan Mustafa Kalay, Halam, babama bir çorap örmüş. Daha sonra araları açılmış. Halam, çorapları babamdan geri isteyip, almış. Babam da daha sonra 'kendim yaparım' deyip öğrenmeye çalışmış ve örmeye başlamış. Bende küçükken babamdan görerek öğrendim. Çocuk yaşımdan beri örgü örerim. Bu örgüleri beş şişle de iki şişle de yapabiliyorum. Kazak, yelek, çorap, patik, atkı ve bereler örebiliyorum. Ben bunları torunlarıma, gelinlerime, çocuklarıma ve isteyen herkese örerim dedi.

Karadeniz'de genelde örücülüğü kadınların yaptığını anlatan Kalay, Bu işleri erkekler yapmaz. Bir tek rahmetli babam ve ben örerdim. Burada yaşayanlar benim bu işi yaptığımı bildikleri için herhangi bir tepki olmuyor. Bence bunu örmek zor değil, aksine bu stres atmak. Canın sıkıldığı zaman al eline ör. Bunu yaparken her şeyi unut. Bu ördüğüm şeyleri çocuğa verdiğim zaman da onun sevinip mutlu olduğunu görmek bana yetiyor. Bende örgü örerek vakit geçirmiş oluyorum. Bana da bir meşgale oluyor. Zamanla kendimi geliştirmek için, gidip yengelerden, komşulardan farklı şekiller öğrendim. Torunlarım bunları giyinip de yanıma geldi zaman onun neşelenmesi, onun sevinmesi benim için çok büyük bir mutluluk diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:35 Kaynak: DHA

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