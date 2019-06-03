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Samsun Narkotik'ten bayram öncesi uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Samsun Narkotik'ten bayram öncesi uyuşturucu operasyonu İstanbul'dan bonzai getirirken yakalandılarSAMSUN - İstanbul'dan Samsun'a bonzai getirip bayramda piyasaya sürecekleri iddia edilen 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu 1 kilo...

Samsun Narkotik'ten bayram öncesi uyuşturucu operasyonu
İstanbul'dan bonzai getirirken yakalandılar
SAMSUN - İstanbul'dan Samsun'a bonzai getirip bayramda piyasaya sürecekleri iddia edilen 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu 1 kilo 2 gram bonzai ile yakalandılar.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda İstanbul ilinden Samsun'a satmak amacıyla ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri ve bayramda piyasaya sürülmek istendiği bilgisi elde ederek operasyon başlattı. Narkotik polisi M.B., V.B. ve D.Ü. isimli şahıslarla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucu, şüpheli şahısları İstanbul dönüşü Samsun girişinde içinde bulundukları araçta gözaltına aldılar. Söz konusu araçta yapılan aramada 2 paket halinde 1 kilo 2 gram bonzai ve 1 adet bonzaili sigara ele geçirildi. Olayınde vamında şüpheli şahısların müşterek kullandığı İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki iş yerinde yapılan aramada 1 adet hassas terazi elde edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi " uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B., V.B. ve D.Ü. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Samsun Narkotik'ten bayram öncesi uyuşturucu operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:53 Kaynak: İHA
Narkotik, Samsun, 3. Sayfa
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