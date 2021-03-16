Karadeniz'de normalleşme hayal oldu; Samsun'daki artış korkuttu - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca 'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasında yüz binde 458,53'lük oranla yine ülke genelinde en yüksek vaka sayısının olduğu il çıkan Samsun 'da uyarılara rağmen cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu dikkat çekti. Kentte önlemlerde üst düzeye çıkarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6-12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller yine Karadeniz Bölgesi'nden çıktı. İl bazlı koronavirüs haritasında geçen hafta yüz binde 348,36 vaka olan Samsun'da bu oran 458,53'e yükseldi. Vaka artışıyla birlikte denetimler de artırıldı. Uyarılara ve denetimlere rağmen İlkadım ilçesine bağlı Mecidiye Caddesi'ndeki insan yoğunluğu dikkat çekti. Vaka artışına aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, zaman zaman sosyal mesafe kurallarını da unuttu.

HES KONTROLÜ YAPILIYOR, BROŞÜR DAĞITILIYORDenetimleri artıran polis ekipler, kalabalık cadde ve sokaklarda Hayat Eve Sığar (HES) sorgulamasına devam ediyor. Kalabalığı kontrol altına almak için Mecidiye Caddesi'nin giriş ve çıkışlarına bariyerler çekildi, polis ekipleri vatandaşların HES kodlarını kontrol ettikten sonra caddeye girişlerine izin veriyor. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü 'ne ait araçlar anonslarla vatandaşları uyarıyor, bilgilendirici broşürler dağıtılıyor.'BU ARTIŞ BENİ KORKUTUYOR'Vaka artışının ciddiye alınmadığını ifade eden Nur Çay , "İnsanlar çok rahat davranıyor ama biz sokağa çıkmaya korkuyoruz. Mecburen bazı işlerimi halletmek için dışarı çıkıyoruz. Ancak keyfi sokağa çıkan çok insan var, çok duyarsız davranıyorlar. Sanki bir şey yokmuş gibi davranıyorlar, hastalık iyice ilerliyor. Hem Samsun hem ülkemiz çok karışık, bu artış bizi korkutuyor. O nedenle mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyorum" dedi.'GERÇEKTEN SOKAKLAR ÇOK KALABALIK'

Herkesin daha duyarlı olması gerektiğini belirten Orhan Kara, "İlla yasak mı gelmesi gerekiyor, gerçekten sokaklar çok kalabalık. Ben uzun bir aradan sonra ilk kez Mecidiye Caddesi'ne geldim. Aslında yasak uygulanmadan insanların duyarlı olması gerekiyor. Samsun'da bir de mutasyon virüs uyarısı var. Tam bitecek diyoruz yeniden artıyor. Sanki bu virüs ülkemizden çıkmayacak gibi geliyor. 1 ay tam kapanma olsa el birliğiyle daha duyarlı davransak daha iyi olabilir" diye konuştu.

- Samsun