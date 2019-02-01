Samsun Nüfusu 22 Bin 726 Kişi Artarak 1 Milyon 335 Bin 716 Oldu

SAMSUN (İHA) – Samsun'un nüfusu bir önceki yıla göre 22 bin 726 kişi artarak 1 milyon 335 bin 716 oldu.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un nüfusu bir önceki yıla göre 22 bin 726 kişi artarak 1 milyon 335 bin 716 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.



Samsun'un nüfusu ise 2018'de bir önceki yıla göre 22 bin 726 kişi artarak, 1 milyon 335 bin 716'ya yükseldi. Karadeniz'in en büyük şehri olan Samsun'da erkeklerin nüfusu, kadınlardan daha çok arttı. Bu sonuçlara göre Samsun'da 662 bin 86 erkek, 673 bin 630 kadın bulunuyor. Samsun'da erkek nüfusu bir önceki yıla göre 12 bin 562 kişi artarken, kadın nüfusu ise 10 bin 164 kişi arttı.



Samsun'un 2017 yılı nüfusu 1 milyon 312 bin 990 olarak belirlenmişti. - SAMSUN

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