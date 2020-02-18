Samsun nüfusunun ortanca yaşı 35,6 oldu - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun nüfusunun ortanca yaşının 35,6'ya yükseldiği açıklandı.



TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2019 sonuçlarından, "Samsun ve ilçeleri ortanca yaşı" konusunda bir çalışma yaptı.



Yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı olarak ifade edilen ortanca yaş, Samsun'da 2018 yılında 35,2 iken, 2019 yılında 35,6'ya yükseldi. İl nüfusunun yarısının 35,6 yaşından genç diğer yarısın ise 35,6'dan yaşlı olduğu belirlendi. Samsun bu değer ile en yüksek ortanca yaş sıralamasına göre 81 il arasında 31'inci sırada yer aldı.



2018 yılında erkeklerde 34,3 olan ortanca yaşın 2019 yılında 34,7'ye, kadınlarda ise 36' dan 36,5'e yükseldiği görüldü. Türkiye'de ise 2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 31,4'ten 31,7'ye, kadınlarda ise 32,7'den 33,1'e yükseldiği görüldü. Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 40,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u 40,2 ile Balıkesir ve 39,9 ile Giresun izledi. Diğer yandan 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı 20,9 ile Şırnak ve 21,8 ile Ağrı takip etti.



Ortanca yaşın en yüksek olduğu ilçe 46,1 ile Ladik oldu Samsun ilinde ortanca yaşın en yüksek olduğu ilçeler sırasıyla 46,1 ile Ladik, 45,2 ile Alaçam ve 42,2 ile Yakakent olurken; ortanca yaşın en düşük olduğu ilçeler ise sırasıyla 30,8 ile Asarcık, 31 ile Vezirköprü ve 32,6 ile Atakum oldu. Samsun'un 10 ilçesinde ortanca yaş 35,6 olan Samsun'un değerinin üzerinde olurken, 7 ilçede ise altında gerçekleşti. Cinsiyete göre ilçelerin ortanca yaşı incelendiğinde, erkeklerde en yüksek ortanca yaş 44,1 kadınlarda ise 47,8 değerleri ile Ladik ilçesinde olurken, erkeklerde en düşük ortanca yaş 33,2 kadınlarda ise 35,5 değeri ile Ayvacık ilçesinde oldu. - SAMSUN