Son Dakika Haberleri: Samsun Öğrencilerin Tahliye Edildiği Servis Minibüsü, Alev Alev Yandı

Samsun Öğrencilerin Tahliye Edildiği Servis Minibüsü, Alev Alev Yandı

1 saat önce

Öğrencilerin tahliye edildiği servis minibüsü, alev alev yandıSAMSUN'da öğrencileri taşıyan servis minibüsü aniden alev aldı.

Öğrencilerin tahliye edildiği servis minibüsü, alev alev yandı

SAMSUN'da öğrencileri taşıyan servis minibüsü aniden alev aldı. Öğrencilerin tahliye edildiği yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan Hüseyin K. idaresindeki 55 C 0309 plakalı servis, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Alevleri fark eden sürücüsü, öğrencileri servisin dışına çıkararak yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:29 Kaynak: DHA

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