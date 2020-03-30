SAMSUN Öğretmenler odasında siperlik maske üretiyorlar - Son Dakika
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SAMSUN Öğretmenler odasında siperlik maske üretiyorlar

6 saat önce

Öğretmenler odasında siperlik maske üretiyorlarSAMSUN'un Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde koronavirüse karşı sağlık çalışanları için 3D yazıcılar kullanılarak siperlik maske üretimi başladı.

Öğretmenler odasında siperlik maske üretiyorlar

SAMSUN'un Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde koronavirüse karşı sağlık çalışanları için 3D yazıcılar kullanılarak siperlik maske üretimi başladı. Okulun atölyeye çevrilen öğretmenler odasında 4 idari ve 2 yardımcı personelin ürettiği siperlik maskeler, sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor.

Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 3D yazıcılar kullanılarak siperlik maske üretimine başlandı. Sağlık çalışanlarına destek vermek için harekete geçen okul idaresi önce siperlik maske tasarımı yaptı. Vezirköprü ilçe Devlet Hastanesi'ndeki doktorlarla görüşen öğretmenler tasarımı tamamlayıp, üretime geçti. Okulun öğretmenler odası atölyeye çevrilirken, 4 idari personel ve 2 yardımcı personel ile siperlik maske üretimine başlanıldı. Siperlik maskelerin üretim maliyeti okul aile birliğinin bütçesinden karşılanıyor. Ekip, bir maskeyi yaklaşık 2,5 saatte hazırlıyor. Yazıcıdan çıkarılan parçalar bileştirilip maske oluşturuluyor, üretimin uzun sürmesi nedeniyle geceleri belirli periyotlarda okula gelen öğretmenler vardiyalı çalışıyor.

'ÖZEL TASARIM YAPIP ÜRETİME GEÇTİK'

Koronavirüs nedeniyle fedakarca çalışan sağlık personeline destek olabilmek amacıyla siperlik maske üretmeye karar verdiklerini belirten Okul Müdürü Orhan Sarıer, "İlçe Devlet Hastanesi'ndeki doktorlarımızla bunu paylaştık onların yönlendirmesiyle tasarımlar yaptık. Tasarımın netleşmesinin ardından üretime geçtik. Okulumuzda 3'ü dışarıdan aldığımız 2'si ise kendimiz tarafından üretilen toplam 5 adet 3D yazıcı var. İdari kadromuzla üretime geçtik. Bir siper maske için üretim yaklaşık 2,5 saat sürüyor. Bu tabi üretimimizin yavaş seyretmesine neden oluyor. Bakanlığımızdan yazıcı sayısının artırılması için destek istedik. Yazıcılarımızı sabaha kadar üretim için ayarlıyoruz, geceleri de zaman zaman gelip kontrolünü yapıyoruz. 24 saat üretimi gerçekleştiriyoruz. Plastik parçaları 3D yazıcıda üretip ardından asetad kağıdı (şeffaf kağıt) ve lastik monte ederek siper maskelerimizi hazırlıyoruz. İlk hedefimiz ilçemizdeki hastanemizin ihtiyacını karşılamak, ilerleyen aşamada başka hastanelere de göndermek istiyoruz. Destek gelirse daha da fazla üretim yapabiliriz" dedi.

'GÜNDE 20- 25 MASKE ÜRETİYORUZ'

Müdür Yardımcısı Salih Yıldız ise, "Elimizden geldiği kadar sağlık personelime destek vermek istiyoruz. Şu anda çalışıyoruz, üretimimiz devam ediyoruz. Gece makineler çalışıyor, gündüz de parçaları birleştiriyoruz. Günde 20- 25 siper maske üretebiliyoruz" diye konuştu.

'OKUL AİLE BİRİLĞİ BÜTÇESİNDEN KARŞILANIYOR'

Evlerinde 3D yazıcısı olanların üretimi artırmak için geçici süreyle kendilerine getirmelerini isteyen Müdür Yardımcısı Mehmet Çam da, "Vatandaşlarımızdan emaneten yazıcıları alalım bu virüsten kurtulduktan sonra geri verelim. Şu an üretimimizin bütçesi tamamen okul aile birliğinden karşılanıyor. Eğer kaynak artırılırsa üretimi de artırabiliriz. Öğretmenler odasını atölyeye çevirdik, burada üretim yapıyoruz. Siper maskeler piyasada 30-40 TL'ye satılıyor. Biz kendi kaynaklarımızla sağlık çalışanlarımız için daha uygun maliyetle bu üretimi gerçekleştiriyoruz" açıklamasında bulundu.

'GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞIYORUZ'

Müdür Yardımcısı Emre Aktürk ise, "Bu virüsü kısa sürede atlatmamız için insanlarımızın evde kalması gerekiyor. Sadece 65 yaş üstü vatandaşlarımız değil, herkes evde kalmalı. Biz sizin için burada çalışıyoruz, lütfen insanlar dışarı çıkmasınlar. Gönüllü olarak burada siper maske üretimi yapıyoruz, vatandaşlarımıza da gönüllü olarak evde kalmalarını istiyoruz" dedi.

SAMSUN Öğretmenler odasında siperlik maske üretiyorlar

Anadolu Lisesi, Vezirköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:08 Kaynak: DHA

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