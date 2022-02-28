Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarihi motiflerle ürettiği 500 esere patent aldı - Son Dakika

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, Anadolu topraklarında arkeolojik kazılarda ortaya çıkan tarihi objelerin üzerindeki motifleri cam, seramik, mozaik, çini ve giysilere işleyerek ürettiği 500 esere tasarım tescili aldı.

Anadolu'da yaşamış medeniyetlerin geleneksel kıyafetlerini 21. yüzyıla uyarlayarak günümüze aktaran Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, arkeolojik kazılarda ortaya çıkan tarihi objelerin üzerindeki motifleri de cam, seramik, mozaik, çini, giysi, kilim pano, kuyumculuk, sanatsal tasarım tablo, minyatür tablo ve kitre bebek gibi ürünlere işliyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in patente önem verilmesi talimatının ardından enstitü, seramik ve cam teknolojileri, moda tasarım, el sanatları, sanat tasarım ve kuyumculuk alanlarında son 11 yılda ürettiği 500 eser için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurarak tasarım tescili almayı başardı.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Bayram Arslan, AA muhabirine, enstitünün kurulduğu 1960 yılından itibaren tarihi objelerin motiflerinden birçok eser ortaya çıkardığını aktardı.

Enstitünün kendi tasarladığı ürünlere patent almak için girişimde bulunduklarını belirten Arslan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir devlet kurumu olarak 500 ürüne patent almanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Arslan, "Daha fazla ürünümüz var ama ilk etapta Anadolu medeniyetleri projesi kapsamında yaptığımız seramik ve cam ürünlerimizi ön plana çıkardık. Çini alanında farklı tarihi değeri motiflerle üretilen ürünlere, moda tasarım alanında Selçuklu ve Osmanlı dönemini baz alarak çalıştığımız tasarımlarımıza patent alındı. Özellikle bu ürünlerin baş kısımları ve aksesuarları çok teferruatlı işlerdi." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 bin ürüne daha tasarım tescili alınması hedefleniyor

Uzun yıllar üretimi konusunda çalıştıkları Selçuklu ve Osmanlı bebeklerine de patent aldıklarını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Nakış örtü konusunda Anadolu topraklarında araştırmalar sonucu ortaya çıkan motiflerden yola çıkarak oluşturduğumuz ürünlerimiz vardı. Onların da tasarım tescili alındı. Bu ürünleri tasarlarken yıllarca araştırma yapıyoruz. Bünyemizde öğretmenlerimizden oluşturduğumuz araştırma ekibimiz var. Özellikle çevre illerde saha araştırması yapıyoruz. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkan tarihi objeleri ve üzerindeki motifleri inceliyoruz. Ayrıca araştırma yaptığımız şehirlerde Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kullanılan ancak günümüzde yok olmaya başlamış el sanatlarını da araştırıyoruz. Giyim ve kuşam kültürü, yeme içme kültürünü bile araştırıyoruz. Bu araştırmalardan elde ettiğimiz motifler üzerinde yeniden çalışma yaparak bunları farklı alanlarda tasarlıyoruz. Her motifin bilimsel araştırmasını yapıyoruz, hikayesini buluyoruz ve tasarımı yaparak üretime geçiyoruz. Patent başvurusunda ürettiğimiz her bir ürünün ayrı bir hikayesi var."

Arslan, yaklaşık 2 bin ürüne daha tasarım tescili almayı hedeflediklerini kaydetti.