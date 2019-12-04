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Samsun Optisyen-Gözlükçüler Odası kuruldu

6 saat önce

Samsun'da "11. Bölge Samsun Optisyen-Gözlükçüler Odası" kuruldu.

Samsun Optisyen-Gözlükçüler Odası kuruldu, System.String[]

Samsun'da "11. Bölge Samsun Optisyen-Gözlükçüler Odası" kuruldu.


Türkiye genelinde 20 bölgede Türk Optisyen-Gözlükçüler Odasının kuruluşuna dair tebliğin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası Samsun'un meslek odalarına bir yenisi daha eklendi. XI. Bölge Samsun Optisyen-Gözlükçüler Odası kuruldu ve üye kayıtlarını tamamladı.


XI. Bölge Samsun Optisyen-Gözlükçüler Odası Kurucu Başkanı Ali Mutlu, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Gümüşhane, Sinop, Tokat, Amasya, Ordu, Giresun, Bayburt, Rize ve Artvin olmak üzere 12 ilden optisyen-gözlükçülerin Samsun Optisyen-Gözlükçüler Odası'na kayıt olma mecburiyetinde olduğunu ve 3 aylık süre içinde 440 üye kaydı yaparak kurulma çalışmalarını tamamladıklarını duyurdu.


Uzun yıllardır mesleği temsil eden bir odalarının olması için uğraştıklarını belirten Ali Mutlu, "Gözlükçüler birliği kurulması çalışması neticesinde 100 gözlükçü olan illerde gözlükçü odası kurulması kanununa kıyasen 18 ilde resmi oda kuruldu. Doğuda 100 gözlükçü olmadığı için Sivas ve Urfa merkezli bölge odası kuruldu. 29 Ağustos 2019 ve 29 Aralık 2019 tarihleri arasındaki 3 aylık bir dönem içinde mevcut 7 bin gözlükçü bu odalara üye olma mecburiyeti altına girdi. Biz oda başkanları olarak meslektaşlarımızı bu konuda bilgilendirdik ve oda kayıtlarımızı bitirdik. Optisyen diploması olan ve gözlükçülük ruhsatnamesi olan bütün meslektaşlarımız kendi bölgelerindeki odalara üye oldular" dedi.


20 bölgede üye kayıtlarının tamamlanması sonrasında odaların başkan ve yönetim kurullarını seçmek üzere genel kurula gideceği öğrenildi. - SAMSUN

Ali Mutlu, Türkiye, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:39 Kaynak: İHA
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