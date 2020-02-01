Samsun-Ordu kara yolunda heyelan - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun-Ordu kara yolunda heyelan - Son Dakika

Samsun-Ordu kara yolunda heyelan

6 saat önce

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelan sonucu Samsun-Ordu kara yolu ulaşıma kapandı.

Samsun-Ordu kara yolunda heyelan, System.String[]

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelan sonucu Samsun-Ordu kara yolu ulaşıma kapandı.


Yol kenarındaki yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kapanan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun ulaşıma açılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürüyor. - ORDU

Karadeniz Sahil Yolu, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babasının silahı ile oynayan 17 yaşındaki Armağan, kendini vurdu
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske kullananların sayısı her geçen gün artıyor Mahmud Abbas'tan Trump'a yanıt: Tarihe Kudüs'ü satan bir lider olarak geçmeyeceğim 8 milyon dolarlık bağışla gündeme gelen Kızılay'da bu kez cinsel istismar skandalı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 18:32:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun-Ordu kara yolunda heyelan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]