Samsun-Ordu kara yolunda heyelan - Son Dakika

Samsun-Ordu kara yolunda heyelan
6 saat önce
Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelan sonucu Samsun-Ordu kara yolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:59 Kaynak: İHA
Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelan sonucu Samsun-Ordu kara yolu ulaşıma kapandı.
Yol kenarındaki yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kapanan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun ulaşıma açılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürüyor. - ORDU
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