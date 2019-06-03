Son Dakika Haberleri: Samsun-Ordu karayolunda 'bayram' yoğunluğu
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Samsun-Ordu karayolunda 'bayram' yoğunluğu

1 saat önce

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Samsun-Ordu karayolunda yoğunluk oluşturdu.

Samsun-Ordu karayolunda 'bayram' yoğunluğu, System.String[]
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Samsun- Ordu karayolunda yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatili için yola çıkan sürücüler Samsun-Ordu karayolunda trafik yoğunluğa neden oldu. Sıcak hava ve yoğun trafikte seyir halinde ilerleyen sürücüler, memleketlerine giderek bayramı geçirmeyi planlıyor.

Yolculuk yapan sürücüler, bazı sürücülerin sabırsızca davrandığını, herkesin hoşgörülü ve acele etmeden yolculuk yapmalarını istediler. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:25 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Ordu, Samsun, Güncel
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