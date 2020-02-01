Samsun-Ordu karayolunda heyelan (1) - Son Dakika

ORDU'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelan sonucu Samsun- Ordu karayolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

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