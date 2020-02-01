Samsun-Ordu karayolunda heyelan (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun-Ordu karayolunda heyelan (1) - Son Dakika

Samsun-Ordu karayolunda heyelan (1)

6 saat önce

ORDU'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi.

Samsun-Ordu karayolunda heyelan (1), System.String[]

ORDU'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı heyelanda, Samsun- Ordu karayolu ulaşıma kapandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı. Heyelanda 2 kişi yaralanırken, karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.


Karadeniz Sahil Yolu, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:41 Kaynak: DHA
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