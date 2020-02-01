Samsun-Ordu karayolunda heyelan (2) - Son Dakika
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Samsun-Ordu karayolunda heyelan (2)

6 saat önce

2 YAYA YARALANDIOrdu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanda, Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı.

Samsun-Ordu karayolunda heyelan (2), System.String[]

2 YAYA YARALANDI

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanda, Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı. Yolun yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları altında kalan 2 yaya, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar ambulansla, hastane kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ulaşımın çevre yolundan verildiği bölgede, belediye ve karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için iş makineleri eşliğinde çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Nedim KOVAN- Mustafa KIRLAK-Ahmet BAYRAK/ORDU,


Karadeniz Sahil Yolu, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:58 Kaynak: DHA
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