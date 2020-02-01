Samsun-Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (5) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun-Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (5) - Son Dakika

Samsun-Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (5)

6 saat önce

VALİ YAVUZ, HEYELAN BÖLGESİNDEOrdu Valisi Seddar Yavuz, Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu.

Samsun-Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (5), System.String[]

VALİ YAVUZ, HEYELAN BÖLGESİNDE

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Vali Yavuz, buruda yaptığı açıklamada, yol temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, ulaşımda akama yaşanmadığını belirtti. Vali Yavuz, toprak kaymasının yaşandığı bölgede bulunan ve tedbir amaçlı tahliye edilen binalarda tehlike olup olmadığı ile ilgili teknik ekiplerin tespit ve incelemelerinin sürdüğünü, raporlar doğrultusunda gerekli diğer tedbirlerin de alınacağını aktardı.


Karadeniz Sahil Yolu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:17 Kaynak: DHA
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