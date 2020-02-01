Samsun-Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (5) - Son Dakika

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Samsun-Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (5)
6 saat önce
VALİ YAVUZ, HEYELAN BÖLGESİNDEOrdu Valisi Seddar Yavuz, Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:17 Kaynak: DHA
VALİ YAVUZ, HEYELAN BÖLGESİNDE
Ordu Valisi Seddar Yavuz, Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Vali Yavuz, buruda yaptığı açıklamada, yol temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, ulaşımda akama yaşanmadığını belirtti. Vali Yavuz, toprak kaymasının yaşandığı bölgede bulunan ve tedbir amaçlı tahliye edilen binalarda tehlike olup olmadığı ile ilgili teknik ekiplerin tespit ve incelemelerinin sürdüğünü, raporlar doğrultusunda gerekli diğer tedbirlerin de alınacağını aktardı.
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