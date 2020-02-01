Samsun-Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (6) - Son Dakika

O ANLARI ANLATTI: KAÇTIK KURTULDUK

Ordu'da meydana gelen heyelanda, eşi Durdane Aktaş ile birlikte yaralanan Şenel Aktaş o anları anlattı. Eşinin tedavisi halen Ordu Devlet Hastanesi'nde devam eden Aktaş, çok korktuklarını belirterek, şöyle konuştu: "Eşimle yürüyerek, gidiyorduk. Sonra taş yuvarlanma sesi geldi. 'Hanım, burada taşlardan ses geliyor, heyelan olur altında kalırız, tedbirimizi alalım' diyene kadar bir kütürtü geldi. Geri döndüm, tozun-duman içinde kaldık. Hanım kayanın arasında kaldı. Vatandaşlar geldi, hanımı kayanın arasından aldık. Ağzından kan geliyordu, kafası yarılmıştı. 'Uçuk' sakinleştikten sonra, eli- kolu taşın arasında kalan hanımımı çıkardık. Çok korktuk. 'Uçuk' bize yol vermedi. Karşı şeride atlamaya çalıştım. Hanım kayaların arasında kalınca çok korktum, ters istikamete kaçtık kurtulduk."