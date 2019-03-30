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Samsun Otomobil Güvenlik Görevlisine Çarptı; O Anlar Kamerada

1 saat önce

Otomobil güvenlik görevlisine çarptı; o anlar kameradaSamsun'un Çarşamba ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, önce önünde seyreden otomobile, ardından yol kenarında yürüyen özel güvenlik görevlisi Erol Ceylan'a (36) çarptı.

Otomobil güvenlik görevlisine çarptı; o anlar kamerada

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, önce önünde seyreden otomobile, ardından yol kenarında yürüyen özel güvenlik görevlisi Erol Ceylan'a (36) çarptı. Ceylan'ın ağır yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Çarşamba ilçesi Beylerce mevkii Samsun- Ordu karayolunda meydana geldi. Ordu yönüne giden Hasbi Kıyaklı (69) idaresindeki 06 HSB 55 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyreden İdris Gedik (55) idaresindeki 55 ST 522 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında yürüyen özel güvenlik görevlisi Erol Ceylan'a çarptı. Ceylan'ın ağır yaralandığı kazada, otomobil sürücü Hasbi ve yanındaki Huriye Kıyaklı da hafif yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Erol Ceylan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:18 Kaynak: DHA

Samsun, Erol Ceylan, Güncel
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