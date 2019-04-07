Samsun Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 3 Yaralı
1 saat önce
Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralıSAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp takla attı.
Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
SAMSUN'un Vezirköprü
ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza Vezirköprü ilçesi Samsun- Sinop
Karayolu Yağınözü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hayri Aktaş (52), idaresinde 57 AP 988 plakalı otomobil iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıktı. Savrulan otomobil takla atarak durabildi. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan eşi Halime ve kızı Hayrusina Aktaş ile komşuları Recep Zengin
yaralandı. 3 yaralı olay yerine çağırılan ambulanslarla Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi
'ne götürülerek tedavi altına alındı. Hayri Aktaş'ın cenazesi de otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarma
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:17 Kaynak: DHA
Bar İşletmecisi Yanında Çalışan Genci Sokak Ortasında Döverek Öldürdü
Feribot Köprüye Çarptı, İki Otomobil Suya Düştü
İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü
Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kıza Otomobilin Çarpma Anı Güvenlik Kamerasına Saniye Saniye Yansıdı